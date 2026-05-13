開園前に大きな声であいさつをする母親【漫画を読む】開園前に大きな声であいさつをする母親だが…!?まえだ永吉(@eikiccy)さんがブログに投稿した『保護者支援もアンタ達の仕事でしょ？』という作品が、SNSを中心に大きな議論を呼んでいる。保育園での勤務経験がある作者の体験談をもとに、フィクションを交えて描かれた本作は、ルールを無視する保護者とそれに苦悩する保育士の姿を浮き彫りにしている。■開園前の登園と「仕事優