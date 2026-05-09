飼い主に撫でられる猫【漫画を読む】飼い主に撫でられる猫だが…!?愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描き、X(旧Twitter)で公開しているキュルZ(@kyuryuZ)さん。X(旧Twitter)のフォロワー数は90.5万人(2026年4月28日現在)、発表した漫画の多くが10万いいねを超える人気漫画家だ。今回はキュルガのお茶目な行動をテーマにした3作品をお届けしよう。■猫にいたずらする飼い主キュルガを膝の上に乗せて優しく撫でるフー