飼い主は、ただ猫と仲良くなりたいだけなのに【漫画】本編を読む猫の「あけび」と飼い主のかわいい女の子との攻防(？)の日々を綴った猫漫画が話題になっている、しぴーさん(@pummeluff3939)。以前のX(旧Twitter)アカウント(@pummeluff39)では、フォロワー数がなんと10万人を超えており、投稿する漫画には多くのいいねが付き、多くの人たちに人気を得ていた。現在は新アカウント(@pummeluff3939)で活動を続けており、引き続き多くの