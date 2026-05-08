沖縄県沖縄市の東南植物楽園で、ゴールデンウィーク特別企画「GO!GO!ゴールデンウィーク」が2026年4月29日から5月10日(日)まで開催中だ。期間中はWeb限定の「GWスペシャルチケット 1DAYパス」を販売。人気の3体験がすべてセットで大人3480円、子ども1300円という、お得な内容となっている。【画像】世界初の“エコ×イルミネーション”「南国ECOライツ」が幻想的な空間を演出2026年のGWは、休みの取り方によっては最大12連休の大型