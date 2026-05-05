デート代、令和の世だったらどうする？【漫画】本編を読む初デートの支払いは割り勘か奢りか？はたまたどちらかが多く出すべきか…？いつの時代も話題となり、論争を巻き起こすテーマについて取り上げた「デート代、令和の世だったらどうする？」という漫画を紹介する。関係性がまだ構築されていない“初デート”というシチュエーション。双方の年齢によっても意見は異なると思うが、相手の女性が年上で社会人、男性が学生だった場