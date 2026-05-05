デート代の正解って？大学生の弟が年上彼女とデート、その支払い問題で世代間バトルが勃発!!【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
初デートの支払いは割り勘か奢りか？はたまたどちらかが多く出すべきか…？いつの時代も話題となり、論争を巻き起こすテーマについて取り上げた「デート代、令和の世だったらどうする？」という漫画を紹介する。関係性がまだ構築されていない“初デート”というシチュエーション。双方の年齢によっても意見は異なると思うが、相手の女性が年上で社会人、男性が学生だった場合の正解は？時代によっても移り変わっていく価値観の中で、令和の世ならどう対応するのが正解か…？いろんな世代がそろう家族で話し合った漫画がおもしろい！
■「男だったら全部払えよ」に空気が一変…あなたはどう思う？
大学生の“弟2”くんが、年上の社会人女性と初デートへ。ところが相手は「学生だから」と食事代を出させてくれなかったそうで、「こういうときってどうしたらいいのかな」と家族に相談したことから、思わぬ家族会議へと発展する。すると父が「何言ってんだよ、男だったら全部払えよ」とそのひと言で、場の空気が一気に変わったという。
作者のともをさんは、両親と兄妹4人のにぎやかな家庭で育ったそうで、「父の世代だったら男性が払うのは当たり前だったのかもしれません 」と振り返る。
一方で「今だとまた価値観も変わったりしてますよね。私個人的にはお互いが納得してるのなら、割り勘だろうが奢り奢られだろうが好きにしたらいい〜と思ってます 」とやわらかく語り、「基本的には割り勘が無難よねって思ってます。でも…人のお金で食べる焼肉は大好きです(笑)！ 」と本音ものぞかせ、場を和ませた。
その後、弟くんは割り勘で付き合える彼女ができたものの、恋愛自体が少し面倒になってしまったのだとか。デート代をきっかけに浮かび上がる、世代間の価値観の違いと本音。本作「デート代、令和の世だったらどうする？」は、家族のリアルな会話を通して、令和の“正解”をゆるやかに問いかける一作だ。ぜひ読んで欲しい。
取材協力：ともを(＠tomot939)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。