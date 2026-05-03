銀座コージーコーナーは、2026年4月24日から、全国の生ケーキ取扱店で「母の日限定ケーキ」の店頭予約を実施しています。「母の日ベリーセレクション」はネットでも予約できる花束をイメージしたプチデコレーションケーキや、お母さんをイメージしたプチケーキのアソート、家族でシェアできるチーズスフレなど、5月10日の母の日に、お母さんに笑顔になってもらえるような「母の日ケーキ」6種をラインアップ。いずれも5月8日から10