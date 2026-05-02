スターバックス コーヒー ジャパンは、日本上陸30周年を迎える今年、「コーヒーって、飲みもの以上だ。- WHY NOT COFFEE?」をスローガンに、“日常にあるさまざまな瞬間、それぞれの気分やシーンに寄り添う一杯”を提案していく考えだ。これに伴い、アップデートした「キャラメル マキアート」の販売もスタートさせている。【写真】アイスは新たにふわふわのムースフォームを重ねてより一層、“ふわっ・とろ〜り”食感がアップ！ス