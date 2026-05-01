呪物とは、物に強い感情や念が宿ったものを指す。手にした物に繁栄をもたらすこともあれば、禍いを引き寄せることもあるという。そんな人々の想いや念をまといながら、呪物は時代を越えて、現代にまで存在し続けている――!!【漫画】本編を読むオカルトコレクターの田中俊行さんが実際に所蔵している呪物が登場する話題作！そんな「呪物」をモチーフにした漫画『贈呪は禁止されています』(幻冬舎コミックス)は、呪物コレクターとし