01【漫画を読む】戦場で戦う傭兵の現実とは…!?にしかわたく(X：@denguma4989)さんが2024年1月に上梓した「日本人傭兵の危険でおかしい戦場暮らし 戦時中の軍隊の真実編」が大きな反響を呼んでいる。本作は、実在の元傭兵・高部正樹さんへの取材に基づき、戦場の生々しい実態を描いたコミックエッセイだ。兵士の体臭や死体処理の過酷さ、極限状態を生き抜くための知恵など、平和な日本では想像もつかない「戦場の日常」が綴られて