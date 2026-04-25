鉄道会社を退職したが、転職で駅員のスキルは使えないと焦るペン助…【漫画】本編を読む駅員経験を持つ漫画家のザバック(@theback_blog)さんは、ユニークな動物キャラクターを通じて駅員のリアルな日常を描いている。正社員試験の不合格をきっかけに退職を決意したペン助の物語を中心に、理不尽なクレームや不正を疑わせる客とのやり取りなど、現場の知られざる苦労が詰め込まれた作品だ。■転職の壁と将来への不安1-21-31-4正社員