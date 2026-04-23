生成AIのプロンプト実例をもとにNG・OKをそれぞれ見てみよう。OKプロンプトは、このまま自分用にカスタマイズして使うことも可能！★こちらの記事もあわせてチェック！思い通りのアウトプットが叶う、魔法のプロンプト指南書生成AIでプロンプトをもっと自在に作るために押さえておきたいこと教えてくれた方本郷喜千生成AIコンサルタント、インディ・パ株式会社代表取締役。AIシステム、生成AIアプリケーションを中心にした開発事業