初恋男子がNo.1〇〇になっていた話【漫画】本編を読む誰にでも初恋の思い出はある。高校時代、クラスの中心で目立つ存在だった彼。女子グループにいじめられていた主人公をかばってくれた憧れの存在だった。それから歳月は流れ、26歳になった彼女は新しい恋をするどころか、立派な貧困女子に成長していた。生活費の足しに…と仕事後に働けるキャバ嬢の募集に応募。その体験入店初日に、初恋の彼と再会を果たす！ドレスを着てNo.1キ