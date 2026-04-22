情報屋のスレッドは人前ではヘラヘラ笑い、軽薄そうで信用ならないのだが…？【漫画】本編を読む桜月(@k_sakurazuki)さんが描く本作は、父親を追う殺し屋サイレンスと、不敵な情報屋スレッドの物語だ。二人はひょんなことから同居することとなるが、スレッドには彼女に決して明かさない残酷な秘密があった。■「嫌なヤツ」が愉しむ殺し屋の絶望傍観者は嘲笑う_P001傍観者は嘲笑う_P002傍観者は嘲笑う_P003本作のコンセプトは「嫌な