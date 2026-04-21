「新卒で入った会社で精神病になってニートになった話」1-1【漫画】本編を読む自分の仕事を終え、定時に退社すると「社内の空気を悪くしている」と言われ、トイレの回数が多いからと行く前に報告を求められる。新卒で入った会社での理不尽な体験から心身共に不調を起こし退職した、けろちゃん(@kerochan_manga)さん。そんな自身の経験を描いた漫画「新卒で入った会社で精神病になってニートになった話」を紹介する。※本作は著者の