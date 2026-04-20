朝起きたら身体に違和感が…!?【漫画】本編を読む七夕の願いが引き起こしたのは、ただの“体の入れ替わり”ではなかった。イララモモイ(@iroiro_kangae)さんが描く「七夕☆大ぱにっく！」は、男女の入れ替わりという王道設定を軸にしながらも、予想を裏切る展開で読者を一気に混乱へと引きずり込む。ラブコメのはずなのに、どこかヒヤリとする--そんな“違和感系ラブコメ”がSNSで話題となった。■願いごとがすべてを狂わせる01020