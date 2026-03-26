思うように会社を辞められず、退職することさえ諦めたくなるねこくん…【漫画】本編を読む月収は手取りで十数万円。労働基準法をすり抜けるようなサービス残業が常態化し、深夜の夜道をひとり歩きながら「仕事をやめたい」とこぼす日々。2026年4月現在、過酷な労働環境に身を置く人々の共感を呼んでいるのが、あおいし(@ao144444)さんの実録漫画『残業ねこ』だ。働きづめで人生に疲れ果てたねこくんにとって、唯一の「ラッキー」は