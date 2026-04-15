リードを引っ張られても動かない柴犬【漫画を読む】リードを引っ張られても動かない柴犬だが…!?自身の妊娠をきっかけに育児漫画などを描き始めたしゃけなかほい(@syake8989)さん。X(旧Twitter)に投稿された「【犬とおばあちゃん(1)】動かない犬」は、散歩中に突如として動かなくなる柴犬と、それに寄り添う飼い主の様子をコミカルに描き、多くの読者の笑いを誘っている。■1時間以上も場所を変えず「座り込み」【犬とおばあちゃん