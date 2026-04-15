兵庫県三田市にあるフリーズドライ食品メーカー・コスモス食品で、ファン感謝イベント「Cosmos Foods Market(コスモスフードマーケット)2026」が2026年4月18日(土)に開催される。開催時間は10時から15時まで、雨天決行。約3000人の来場を見込む、本社まるごとが会場となる大型イベントだ。 【画像】イベント企画担当イチオシの特製フリーズドライスープコスモス食品がファン感謝イベント「Cosmos Foods Market 2026」を4月18日(土)