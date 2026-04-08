子どもが体調不良と聞いて「自分も体調が悪い」と主張する夫。今、話題のマンフル夫を描いたギャグ漫画家・伊東(@ito_44_3)さんの5コマ漫画『本当に病院送りにしてやろうか？』には、4.2万のいいねが集まっている(2026年4月2日時点)。今回は制作の経緯や反響について話を聞いた。【漫画】これぞ、マンフル夫！■息子の体調不良を見た夫が「そういえば俺もちょっと具合が…」本当に病院送りにしてやろうか？01「今日は安静にして、