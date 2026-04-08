子どもが体調不良「俺もちょっと具合が…」体温を測り出す夫!?「37度もあるわ」「ほぼ平熱じゃん」妻が冷たい理由は？
子どもが体調不良と聞いて「自分も体調が悪い」と主張する夫。今、話題のマンフル夫を描いたギャグ漫画家・伊東(@ito_44_3)さんの5コマ漫画『本当に病院送りにしてやろうか？』には、4.2万のいいねが集まっている(2026年4月2日時点)。今回は制作の経緯や反響について話を聞いた。
【漫画】これぞ、マンフル夫！
■息子の体調不良を見た夫が「そういえば俺もちょっと具合が…」
「今日は安静にして、明日になっても治らなかったら病院行こうね」子どもと母親が話しているのを見た夫は、「そういえば俺もちょっと具合が…」と言いだした。「体温計どこだっけ？」と妻に聞くが「場所、知ってるでしょ」と冷たい。体温を測ると「ああ〜、37度もあるわ」と大袈裟に振る舞うが、「ほぼ平熱じゃん」と、妻にツッコまれている。
子どもの具合が悪いと、「そういえば…」といって自分も体調不良を訴えてくる男性を「マンフル」という。マンフルとは、男性が風邪や軽い体調不良を重症のように訴える現象のことで、Man(男)とFlu(インフルエンザ)を組み合わせた造語である。夫は37度と微熱なのに、「具合が悪い」と辛そうにする。「制作のきっかけは、身近にも『具合が悪いことをやたらアピールする男性』がいたからです。マンフルという言葉を知って、これってあるあるなんだ！と驚いて漫画にしました」と、伊東さんは身近なところでネタを発見。
夫は「夕飯…おかゆでいいよ」と言うが、妻は「自分で作れよ」と突き放す。子どもには、「今日は安静にして、明日になっても治らなかったら病院行こうね」と優しいのに、自分には冷たすぎるのでは!?と憤慨。妻がこうも冷たい態度なのは…？原因がわかると納得なのだった。本作には「かまってちゃん」「家のビッグバブ」「子どもを心配してないのは父親としてちょっと…」「主人がいつもこんな感じでものすごく共感。夫も看病する側に回ってくれってなる」などのコメントが相次ぐ。
伊東さんはほかにも『昭和中期』『ボスの膝の上』など、本作を含むバズ作品に描き下ろしを加えた5コマ漫画はKindleで無料公開中。また、マイナビニュースで描く「非正規雇用」についての漫画もぜひ見に行ってみて。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
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【漫画】これぞ、マンフル夫！
■息子の体調不良を見た夫が「そういえば俺もちょっと具合が…」
子どもの具合が悪いと、「そういえば…」といって自分も体調不良を訴えてくる男性を「マンフル」という。マンフルとは、男性が風邪や軽い体調不良を重症のように訴える現象のことで、Man(男)とFlu(インフルエンザ)を組み合わせた造語である。夫は37度と微熱なのに、「具合が悪い」と辛そうにする。「制作のきっかけは、身近にも『具合が悪いことをやたらアピールする男性』がいたからです。マンフルという言葉を知って、これってあるあるなんだ！と驚いて漫画にしました」と、伊東さんは身近なところでネタを発見。
夫は「夕飯…おかゆでいいよ」と言うが、妻は「自分で作れよ」と突き放す。子どもには、「今日は安静にして、明日になっても治らなかったら病院行こうね」と優しいのに、自分には冷たすぎるのでは!?と憤慨。妻がこうも冷たい態度なのは…？原因がわかると納得なのだった。本作には「かまってちゃん」「家のビッグバブ」「子どもを心配してないのは父親としてちょっと…」「主人がいつもこんな感じでものすごく共感。夫も看病する側に回ってくれってなる」などのコメントが相次ぐ。
伊東さんはほかにも『昭和中期』『ボスの膝の上』など、本作を含むバズ作品に描き下ろしを加えた5コマ漫画はKindleで無料公開中。また、マイナビニュースで描く「非正規雇用」についての漫画もぜひ見に行ってみて。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
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