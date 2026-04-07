2025年9月1日に開業した、星野リゾート初の山ホテルブランド「LUCY」の第1号施設「LUCY尾瀬鳩待」は、2026年度の全館営業を4月29日(祝)より開始する。開業初年度は宿泊予約がわずか2週間で完売するなど高い反響を得ており、2026年はコンセプトである「最高の尾瀬ハイクがはじまるホテル」を体感できるよう、さらなる進化を遂げる。山時間を愉しむ3つの新コンテンツが加わり、ハイク後の滞在をより快適にする宿泊者限定サービスも強