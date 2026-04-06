ウユニ塩湖でスマホが繋がらず焦るツアー客【漫画】本編を読む→「スマホが繋がらない？」ウユニ塩湖で孤立した恐怖鏡張りの絶景で知られるボリビアのウユニ塩湖。しかし、そこは一歩間違えれば命に関わる過酷な環境でもある。2025年2月、X(旧Twitter)で公開され大きな反響を呼んだのが、まえだなをこ(@nawokoma)さんの実録漫画『ウユニ塩湖で遭難した話』だ。大晦日のツアー中に車が泥濘にハマり(スタック)、通信手段もないまま極