2026年4月9日(木)から6月30日(火)までの期間、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾として、「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」が開催される東京ディズニーランド(R)。このイベントに先立ち、同パークでは、ポップ＆カラフルなスイーツやドリンクが提供されている。【写真】「ペイストリーパレス」では、パルフェをイメージしたスイーツセットも作れる！レストラン「アイスクリームコーン」