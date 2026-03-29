自宅に浮気の証拠写真を投函した娘【漫画を読む】自宅に浮気の証拠写真を投函した娘だが…!?家事しないと死ぬ旦那を猫いてる人(@100dannashinu)さんは、2025年9月まで『職場の部下と浮気した夫を私は死んでも許さない』という作品を連載。フォロワーさんの実体験をもとにした作品で、ネットを中心に話題になっている。今回は以前ウォーカープラスで紹介した40〜42話までをお届けするとともに、著者に探偵はどうやって愛人の写真を