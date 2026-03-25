多彩な動物がかたどられたビスケットでおなじみの、1978年に発売されたロングセラー商品「たべっ子どうぶつ」。同商品をテーマにした限定メニューが味わえる「たべっ子どうぶつLAND CAFE」が、東京・愛知・大阪の3会場で開催中だ。大阪・天王寺会場と愛知・名古屋会場は2026年3月29日(日)まで、東京・渋谷会場は4月5日(日)まで。【写真】「たべっ子どうぶつLAND CAFE」のメニューを見る東京・大阪・愛知で開催中のテーマカフェ「た