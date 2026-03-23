広島県廿日市(はつかいち)市で清酒・焼酎・リキュール・ウイスキーなど、多彩な酒造りを創業以来100年以上にわたり続けている「サクラオブルワリーアンドディスティラリー」。創業の地、桜尾にある蒸留所「SAKURAO DISTILLERY(サクラオ ディスティラリー)」では予約制で見学ツアーを行っている。世界遺産・宮島を対岸に臨む絶好のロケーションで、世界が注目するウイスキーやジンがいかにして生まれるのか。今回はその秘密を探りに