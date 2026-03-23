甲状腺の病気に心当たりがある著者【漫画】本編を読むきあち(@kiachiakiachi_x)さんはブログで『○○病で休職しました〜元気すぎは病気のせい？』という作品を公開して、話題となっている。著者自身が2025年の夏に仕事などのストレスでバセドウ病を患い、実体験をもとにコミカルに描かれた作品だ。本作が誕生したきっかけや当時の心境などについて、きあちさんにインタビューした。動物園に行ってから頭痛に悩まされていた著者だが