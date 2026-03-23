【実話】ストレスが原因で「バセドウ病」を発症した2児の母親!?体の不調や当時の心境について赤裸々に語る【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む
きあち(@kiachiakiachi_x)さんはブログで『○○病で休職しました〜元気すぎは病気のせい？』という作品を公開して、話題となっている。著者自身が2025年の夏に仕事などのストレスでバセドウ病を患い、実体験をもとにコミカルに描かれた作品だ。本作が誕生したきっかけや当時の心境などについて、きあちさんにインタビューした。
私自身が実際病気になったときに、インターネットなどで体験談みたいなものを探しましたが、見つけられませんでした。そこから同じような思いをしてる人がいるのではないかと感じて、備忘録のような気持ちで本作を描き始めました。
――きあちさんは育児や仕事などで、忙しい日々を過ごされていたようですね。家族で動物園に行くまで、ご自身の体調の変化には気が付かなかったのでしょうか？
動物園に行くまで全く気が付かなかったです！本作にも描いたとおりもともと甲状腺疾患があったのですが、治療するほどでもなかったので、全然気にしてませんでした。
――どんなことがきっかけで、きあちさんは病院でバセドウ病だと診断されたのですか？
夏の暑い時期だったので、病院で熱中症と診断されましたが一向に体調がよくならず…。体調についてChatGPTに相談してたらバセドウ病の可能性を指摘され、検査を受けることになりました。
――ヘルプに行かれた店舗での仕事は大変そうでしたね。仕事が忙しかったことも、病気を悪化させる原因になったのだと思われますか？
仕事が忙しかった…というより、職場の室温が高いことと知らない人たちの中で…という慣れない環境でのストレスが一気に引き金になったのかなと私自身は感じています。
――最後に、今後はどのような作品を描かれる予定ですか？
ブログでは病気という少し暗いお話が続いたので、今後は体験談をもとにした明るいお話を描けたらいいなと思ってます。創作もちょっと興味があります…！遅筆ですが、楽しみに待っていただけると幸いです！
本作では、バセドウ病に関する身体の不調や当時の心境などがコミカルに描かれている。きあちさんはほかにも数多くの作品を描いているので、興味がある人はこの機会にぜひ読んでみて！
取材協力：きあち(@kiachiakiachi_x)
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