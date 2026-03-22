保釈金が180万円かかると聞いて驚愕する妻【漫画】本編を読む現在も連載中の漫画『出産から5ヶ月で夫が居なくなりました』は、産後に夫が大麻所持で逮捕されてしまうという衝撃のエピソードだ。今回は本作の29〜33話をお届けするとともに、作者のReina(@Reina770)さんに保釈金が180万円かかると聞いた当時の心境などについてもインタビューした。『出産から5ヶ月で夫がいなくなりました』29-2レイナは職場の支配人に「ヤマトを保釈