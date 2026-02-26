推しの作家の背中に生霊がついている。相当未練がある彼のせいで？【漫画】本編を読む楽しい同人イベントの締めくくり「アフター」。ファミレスで盛り上がる字書き師・ゆるもりの背後には、本人すら気づかない「執着の影」がべったりと張り付いていた。偶然知り合った青年・神田暁(かんだ あきら)は、拝み屋の母を持つ“視える”人種。彼は平然と、誰にも言えないはずの過去を言い当てていく。イータ(@378tkm)さんが描く『イベント