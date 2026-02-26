焼きそばにみりんを入れると「特濃こってりもっちり甘々」で脳汁ドバドバ出るけどフランベには注意【漫画】本編を読む市販の焼きそばが、ひと工夫で「脳天をぶち抜く」ほどの激ウマ料理に変わる――。そんな魔法のようなレシピを紹介した前田シェリーかりんこ(@karincolife)さんの漫画が話題だ。しかし、その甘美な誘惑の裏には、まつ毛と前髪を失いかねない「実録・調理事故」という恐ろしいオチが待っていた。1.6万超の「いいね