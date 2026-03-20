「弁当を注文する」以外の電話をしたいと言われた！【漫画】本編を読むX(旧Twitter)で「展開が気になりすぎる!」と話題になり、大きな反響を呼んだコマkoma(@watagashi4)さんの漫画『家族経営のスーパーの女の子と近くの工事現場のお兄ちゃんの話』。本作は、手作り弁当にハマる作業系男子と、お惣菜を作る女の子が、顔も知らない相手に淡い恋をする物語だ。■弁当がつなぐ顔の見えない縁123工事現場で働く田嶋は、スーパーひまわ