食のセレクトショップとして知られる「DEAN ＆ DELUCA (ディーン＆デルーカ)」。トートバッグやキッチンウェアなど、オリジナルアイテムも人気だが、今回、ベビー向けシリーズがオンラインストア限定で発売された。【画像】DEAN ＆ DELUCAから初のベビーシリーズをもっと見る「ディーン＆デルーカ」からベビー向けシリーズが登場■ベビーと過ごす日々に寄り添うコレクション心地よく、日々の生活になじむアイテムばかりディーン＆