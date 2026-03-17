01【漫画】本編を読むメンズエステを舞台に、肌に触れるだけで人の心の奥底まで理解するメンエス嬢の加恋が、訳ありな客の心身を癒やし背中を押す人間ドラマを描いた蒼乃シュウ(@pinokodoaonoshu)さんの電子書籍漫画『メンエス嬢加恋・職業は恋愛です』が反響を呼んでいる。今回は「孤独な男」と題し、65歳の男性客である池尾仁志の深い悲しみに寄り添うエピソードを紹介するとともに、著者に制作の背景を聞いた。020304■ある日息