「岡田ちゃんのこと好きなんじゃないの？」と訊かれた岸君。彼の口からはなんとも重すぎる言葉が飛び出した。【漫画】本作「わたしの隣のヤンデレくん」を読む「先月、他社から転職してきたばかりの男性社員は、私のストーカーだった!!」――そんな衝撃の設定から始まる漫画『わたしの隣のヤンデレくん』。しかし本作はホラーでもサスペンスでもない。むしろ“純愛(!?)コメディ”という不思議な立ち位置の物語だ。作者は、小学館「