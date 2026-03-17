「若いのになんで私に席を譲らないの？」と言うお婆さん【漫画を読む】席を譲らない若者にブチ切れるお婆さんだが…!?学生時代から漫画を描き続けるのぞみわたる(@nozomiwataru)さんが、SNSやブログで公開している『のぞみわたるのギャグ漫画』がクスッと笑えると反響を呼んでいる。今回は電車内での理不尽なトラブルを描いたエピソードとともに、著者の実体験や創作の裏側を聞いた。理不尽なお婆さん1-1理不尽なお婆さん1-2紛らわ