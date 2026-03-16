ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。静寂をデザインする連続秒針。木の温もりが空間に溶け込む、至福の木目調クロック【マグ】の掛け時計がAmazonに登場!1アナログ時計の情緒的な佇まいに、日常生活に欠かせない情報を凝縮したデジタル表示を融合させ