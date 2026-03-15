ピギーガイスト【漫画】本編を読む今年入った保健医、「かわいくてエロいのに人を食っちまうんだってさ」。学食で交わされるそんな噂話。「俺も最近体調悪いし、保健室に行って癒やされようかな」と興味本位で言う男の背後には、べったりと女性の霊が張り付いていた――。「人を食っちまう」という噂の保健医の本性が暴かれる、ウエマツ七司(@uemt_74)さんの「ピギーガイスト」を紹介するとともに、制作秘話など話を聞いた。■「自