「100日後に退職する47歳」1日目【漫画】本編を読むシステムエンジニアとして連日の残業や徹夜、休日出勤をこなしながらソフトウェア開発に尽力したにもかかわらず、「今期のボーナスはなし」と宣告され退職を決意した47歳のリアルを描いた漫画が共感を呼んでいる。元アプリ開発者のTOME(@tome_ura)さんがSNSで連載した『100日後に退職する47歳』は、フォロワー400人から始まり最終的に6万人を超える大反響となり、いしだ壱成さん