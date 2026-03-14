夫のすい臓がんが判明するまで: すい臓がんになった夫との暮らし2【漫画】本編を読む夫の顔が黄色い!?10日ほど経ち、どんどん黄色くなっていく肌。これは「黄疸反応」では？と病院を受診した。初診で「胃炎」といわれたが、黄疸は酷くなる一方。セカンドオピニオン、サードオピニオンを経て出た診断結果は「末期のすい臓がん」だった。「だめんず・うぉ〜か〜」の著者、漫画家・倉田真由美さん(@kuratamagohan) が描く「夫のすい臓