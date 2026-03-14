名称未設定の水のペットボトルに入っていたのは文字通りの「液体猫」!?自販機から出てきた猫との日々が愛おしいデザイン【漫画】本編を読むいつの頃からか、猫の特徴を表す言葉として使われるようになったフレーズ「猫は液体」。その体のやわらかさでどんなところにも滑り込む姿はまさしく液体のようだが、文字通り「液体の猫」が存在したら――!?林場琉賀(@hayashiba8848)さんの創作漫画「自販機で水を買ったら猫が出てきた話」は