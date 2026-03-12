“日本名湯100選”にも選ばれ、美肌の湯として名高い信州・戸倉上山田温泉。その温泉街に、大正期創業の約100年続く老舗宿「クラブウィンダム千曲館 長野」がある。源泉かけ流しの“美肌の湯”を楽しめる6つの浴場に、信州の旬を味わう会席料理――。さらに宿から車でわずか6分の場所には、約500本の桜が山の斜面を埋め尽くすお花見スポットもある。温泉とお花見、どちらも欲張りたい大人の春旅にぴったりの宿を紹介しよう。【写真