ただのぽんこつ母さんだと思っていたらADHDグレーでした。【漫画】本編を読む仕事のメールを転送したつもりが、送信相手に返信…。スマホやカギをよくなくす。予約時間を間違える...などの些細なミスは、誰にでもあるもの。「私って、ぽんこつだなぁ」と思っていたけれど、子どものお迎え場所や時間を間違えてしまい「どんなに気をつけても、ミスするのはなぜ？」と、疑問を持つように。「もしかして、ADHDなのかも？」と勇気を出