最近めっきり減ってしまったが、会社勤めをしていると上司に飲みに誘われたり、会社のメンバーで仕事帰りに飲みに行くことはあるだろう。同じ仕事に携わる者同志なので話も合い、友人との食事会とはまた違ったよさや楽しさもある。しかし、なかには少し面倒くさいパターンもあるようだ。これはこの漫画の著者が以前勤めていた職場でのこと。所長が「おい、今日みんなで飲みに行くぞ」と誘った際の『上司のルール〜上司の誘いは…』