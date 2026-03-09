餃子専門店「大阪王将」が、手作り餃子とアルコールをもっと気軽に楽しめる新業態、立ち飲み風居酒屋「東京都大阪王将市餃子特区」を東京・神田神保町にオープンした。【写真】看板メニューはやっぱり餃子東京・神田神保町の立ち飲み風居酒屋「東京都大阪王将市餃子特区」■餃子の新しい楽しみ方ができる店舗をオープン【写真】看板メニューはやっぱり餃子1969年に創業し、現在、全国に約350店舗を展開する「大阪王将」。2024年10