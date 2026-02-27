株式会社And Theが、東京⼤学農学生命科学研究科応用生命化学専攻との共同研究により新アミノ酸組成「ヌートロアミノ」(特許出願中)を開発。それを配合したドリンク「NEWTRON」を、2026年1月26日より販売している。【写真】透明感のある赤みがかった色味が特徴の「NEWTRON」(1本250ミリリットル、4本入り/1200円〜1700円前後)「NEWTRON」は、思考のコンディショニングや集中シーンに寄り添う“フォーカスドリンク”。仕事や