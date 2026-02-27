「平成レトロ」「Y2K」ブームを背景に、平成カルチャーへの再評価が高まる今。デジタルデバイスの進化とともに移り変わった、平成約30年間の“恋愛模様”を振り返る体験型展覧会「平成恋愛展」が、2026年4月7日(火)から6月28日(日)まで六本木ミュージアムにて開催される。【写真】放課後の教室でイヤフォンを片耳ずつ。こんな距離感が、たまらなくドキドキした 「平成恋愛展」は2026年4月7日(火)から6月28日(日)まで六本木ミュージ