新着メール問い合わせ、MD貸し借り、回し手紙……“不便だから特別だった”平成の恋を振り返る「平成恋愛展」が六本木で開催
「平成レトロ」「Y2K」ブームを背景に、平成カルチャーへの再評価が高まる今。デジタルデバイスの進化とともに移り変わった、平成約30年間の“恋愛模様”を振り返る体験型展覧会「平成恋愛展」が、2026年4月7日(火)から6月28日(日)まで六本木ミュージアムにて開催される。
【写真】放課後の教室でイヤフォンを片耳ずつ。こんな距離感が、たまらなくドキドキした
■教室、レンタルCDショップ…懐かしの空間とアイテムで平成の恋を追体験
会場には、青春時代を過ごした教室やレンタルCDショップなど、平成の日常を彩った空間が完全再現される。ガラケー、MD、ポケベル、プリ帳、交換日記といった当時の恋愛に欠かせなかったアイテムも大集合。勇気を振り絞って押したメールの送信ボタン、好きな人からの返信が待ちきれなくて何度も繰り返した“新着メール問い合わせ”、CDやMDの貸し借りで好きな曲を共有し合ったあの感覚――。コミュニケーションの手段が限られていたからこそ特別だった、当時のやり取りを追体験できる。
展示の見せ方もユニーク。本展では、テレビ番組などで注目を集めている「モキュメンタリー」の手法を展示に取り入れている。モキュメンタリーとは、フィクションをドキュメンタリー映像のように見せかけて演出する表現手法のこと。展示された「ガラケーの画面」や「授業中の回し手紙」をのぞき見ることで、持ち主たちの恋模様や人物像が少しずつ浮かび上がってくる。
■「あの頃の放課後」が蘇るショップ＆カフェも
「あの頃の放課後」をテーマにした懐かしのステーショナリーや雑貨が並ぶショップと、鑑賞を通じて火がついた“語りたいマインド”を後押しするカフェもオープン。展示のあとに、友人や恋人と「あんなことあったよね」「あの話、覚えてる？」と、青春の記憶を掘り起こしながら語り合うのも一興だ。
■「平成、恋のありがち」イラストがSNSで公開
さらに、書籍『恋のありがち』(スターツ出版)で知られるSNS累計フォロワー73.5万人のイラストレーター・青春botさんとのコラボレーションも実現。展覧会の公式SNSアカウントにて、「平成、恋のありがち」イラストが本日より公開されている。
イラストの中には、平成の青春時代に欠かせなかったさまざまな企業やブランドのアイテムも登場。自分の記憶と重なる“あるある”を見つけたり、当時のエピソードを思い出したりしながら、展覧会への気分を高めてほしい。
■チケット販売スタート！前売り限定のお得な価格をお見逃しなく
チケットは2026年2月25日より販売開始。前売券は2026年4月6日(月)23時59分までの期間限定で、一般・大学生1900円、中高生1500円、小学生1000円と、当日券よりそれぞれ300円お得に購入できる。チケットの購入はイープラス公式サイトから。
なお、本展の協力企業にはNTTドコモ、TSUTAYAを展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ、プリクラでおなじみのフリュー、コクヨ、MIXIなど、平成の恋愛やコミュニケーションを語るうえでなじみ深い名前がずらりと並ぶ。各社がどのような形で展示に関わるのか、続報にも期待したい。
「平成恋愛展」開催概要
開催期間：2026年4月7日(火)〜6月28日(日)※会期中無休
開館時間：月曜〜木曜 10時〜18時(17時30分最終入場)/金曜〜日曜・GW期間(4月25日〜5月10日) 10時〜20時(19時30分最終入場)
会場：六本木ミュージアム
アクセス：東京都港区六本木5-6-20(東京メトロ六本木駅より徒歩約7分/麻布十番駅より徒歩約10分)
チケット：一般・大学生2200円(前売1900円)、中高生1800円(前売1500円)、小学生1300円(前売1000円)※未就学児無料(保護者同伴に限る)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
