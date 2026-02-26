『さよなら大嫌いなお母さん 毒親からの解放』【漫画】本編を読む子どもの人生を支配し、過干渉や暴言などで心身に害を与える親は「毒親」と呼ばれている。ヒステリックな母親と、その様子を見て見ぬふりをする父親の元で育ったみちかさんの子ども時代は、まさに壮絶なものだった。そんな彼女の半生を描いたコミックエッセイ『さよなら大嫌いなお母さん 毒親からの解放』は、毒親の支配から抜け出し、自分らしい人生を取り戻すまで